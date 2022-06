Una casa de ensueño de 120m² ¡económica y familiar!

No hay ninguna duda sobre el hecho de que por lo general las casas con diseños muy diferentes y modernos suelen consumir un presupuesto mucho más grande de lo que quisiéramos . Después de todo, todas las estructuras ultramodernas y soluciones inusuales pueden costar bastante caro y, además, no siempre ser tan estéticamente agradables. Una solución a esto es apostar por lol clásico con un pie en los estilos de tradicionales y rústicos, tal como lo hicieron en este proyecto los arquitectos alemanes del grupo FingerHaus GMBH.

Esta casa diseñada por estos profesionales es realmente impresionante. Debido a que es una obra de este despacho ampliamente conocido por sus soluciones simples y bien dirigidas, el proyecto no podría ser mejor ejemplo de una casa excelentemente bien ejecutada y al alcance de cualquier presupuesto. ¡Vamos a Alemania a conocerla!