6 fantásticas ideas de terrazas y patios con bambú

Si tienes una terraza más bien grande o un patio o jardín espacioso, puedes inspirarte en la original idea que trae hasta homify Empordà Events: un cenador Do It Yourself . ¡Quedará fabuloso en tu espacio exterior!, no necesitas más que siete cañas de bambú y tela para tapar los espacios entre ellas ¡y listo! ¡a disfrutar!