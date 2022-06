6 tips para tener tu casa ¡siempre limpia!

Acumulas revistas viejas, libros que ya leíste y no son tus preferidos, pero los sigues guardando, recuerda que no hay mejor acumulador de polvo que el papel, de revistas y libros. Las revistas no las guardes, ya en internet puedes conseguir casi todas, los libros que no te interesen, regálalos a alguna biblioteca, colegio o a algún amigo fanático de ese autor. Limpia periódicamente el espacio dedicado a librero, recuerda que tu casa no es una biblioteca pública, sino un hogar con ganas de estar limpio y ordenado.