Muebles con tarimas de madera – ¡7 ideas sensacionales!

La madera será nuestro elemento principal, así que ten contemplado que la mayoría de los diseños tendrán un estilo rústico, pero puedes combinarlo con diferentes materiales o colores para hacerlos lucir más elgantes, modernos, o para acentuar sus rasgos, dependiendo de lo que desees. Nuestra primera propuesta es crear un comedor rústico. Lo único que necesitas es una tarima, lija, barniz, clavos y un vidrio. Si te gusta practicar carpintería o buscar nuevos pasatiempos, este diseño es perfecto para ti. No te preocupes, si no eres muy bueno para darle los últimos acabados como la superficie de cristal, o quieres agregarle una base de herrería, como esta que nos propone Amiko Espacios, no tienes porque hacer todas las tareas tu sólo, acude a algún herrero o a un local donde puedas conseguir alguien que haga profesionalmente los trabajos, así tendrás garantizada la funcionalidad de tus muebles.