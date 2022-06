¿Cómo diseñar tu armario? – ¡6 tips sensacionales!

El tamaño si importa, y mucho. La verdad es que muchos soñamos con tener un armario inmenso con zapatos y ropa de cada color y para todas las temporadas. Pero siendo honestos no siempre lo podemos tener, y no es porque no podamos tener ropa, zapatos y accesorios de todos los colores y temporadas, sino que lo que nos hace falta es el espacio para ese mega armario. Es por eso que lo primero que debes considerar al mandar a hacer tu armario es el espacio que tienes disponible para él. Pero no te preocupes, si en la recámara apenas cabe uno pequeño, tal vez puedas buscar otros espacios donde colocar o diseñar un armario ¿Qué tal ese espacio bajo la escalera? ¿ O porqué no acondicionar una pared y convertirla en un discreto armario empotrado? Recuerda que la magia de nuestros hogares reside en su capacidad de soportar cientos de modificaciones antes de quedar como la casa que siempre soñamos.