5 errores que debes evitar en la entrada de tu casa

No podemos avanzar en la decoración del pasillo de la entrada sin considerar una cosa: no importa lo pequeño que éste sea, se debe invertir en piezas de diseño que no sólo luzcan bien, sino que permitan mantener un orden preciso para que desde que se cruce la puerta principal exista una sensación de limpieza y atención.

Con esto también queremos hacer énfasis en que no es necesario tener mueble o accesorios grandes para que se asegure que todo tendrá un lugar, hay una cantidad enorme de artículos, los cuales pese a ser pequeñitos, tienen una función asombrosa. Basta que mires como tres piezas de madera en forma de triángulos son las encargadas de mantener el orden en una entrada.