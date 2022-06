20 patios y terrazas con pisos de madera ¡sensacionales!

Si bien no es el material más caro para cubrir el piso de un jardín, lo cierto es que tampoco es el más caro, aunque eso no implica que no se valore y no se le brinde cuidado, pues si se estropea sí se sufre. Lo mejor es protegerla desde su instalación, elevándola un poco del suelo, si éste es de tierra, es una buena alternativa.