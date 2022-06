Casa construida con contenedores y tarimas de madera

Vamos a conocer el interior de esta casa de contenedores y palets. Nos damos cuenta que el aspecto industrial de la construcción está presente en sus estructuras, pero no en su mobiliario que es más bien: ecléctico y colorido. Aquí no faltan elementos reciclados, no solo a nivel estructural, también decorativo. Así, el barandal de la escalera ha sido creada a partir de las fallebas, la barras verticales de cierre que existen en las puertas de los contenedores marítimos.