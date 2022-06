18 ideas para decorar las paredes de tu recibidor (¡y que se vea hermoso!)

No recibas a tus visitas sólo con bonitos muebles o adornos originales, bríndales una bienvenida hasta con la apariencia de tus paredes, recuerda que un recibidor, hall, vestíbulo o como tú lo conozcas, no está completo si no se le presta la misma atención a cada uno de sus rincones.

Por lo anterior, en el libro de ideas de este día vamos a conocer 18 maneras de sacar del anonimato a los muros. Colores, adornos, huecos, recubrimientos y demás elementos se conjugan para darte resultados maravillosos.