10 jardines pequeños y fáciles de hacer en casa

Si lo que sucede en tu caso es que no te importa del todo lo reducido del espacio de tu jardín, entonces no lo pienses mucho, mejor comienza a plantar aquella vegetación con la que quieres compartir tu área externa; sólo considera algo, dejar áreas para pasar, colocar muebles o sentarte sin que lastimes a tus plantas y, no menos importante, colocar vegetación delgada, fina y no muy alta, pues si colocas muy frondosa, reducirás mucho más el lugar.