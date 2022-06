¿Pensando en diseñar tu comedor? ¡5 consejos para que luzca sensacional!

No olvidemos que la iluminación, tanto natural, como artificial en toda la casa ¡es vital! La luz da energía, y en el comedor, no es la excepción. Si esta parte de la casa no tiene muchas ventanas, hay que crear un ambiente claro y luminoso con el apoyo de la iluminación artificial. La manera más práctica es la lámpara colgante del techo. Ojo: cuida el diseño que combine con el concepto, decoración y mobiliario, ya que la lámpara, en este caso, no solo cumple la función de proporcionar luz a la estancia, sino que será el elemento protagonista que aportará una fuerte personalidad al comedor. En la imagen, un diseño de Faci Leboreiro Arquitectura para penthouse PH Andersen, el cual puedes conocerlo en detalle en este libro de ideas: PH Andersen | Fantástico penthouse con pájaro de dos cabezas