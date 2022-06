Contemporánea casa en Mérida: ¡te va a encantar!

CO 40 tiene un área, de 590 metros cuadrados, espacio suficiente para diseñar todo lo que se necesita ¡sin límites! Las habitaciones son abiertas, no solo hacia lo alto, como lo veíamos en la imagen anterior, sino también en extensión. No existen muros que dividan las estancias, sino que son las propias piezas de mobiliario las encargadas de ordenar y separar visualmente el interior de la residencia. Debido al muro de cristal que fusiona exterior e interior, al abrir las puertas, aumenta la sensación de amplitud.

En cuanto al diseño de interiores, las paredes en colores neutros que cubren la casa, se complementan con los tonos marrones del mobiliario. Todo ello, junto con la iluminación natural y la iluminación artificial que se ha instalado en toda la casa, crean ambientes luminosos, abiertos, cálidos y contemporáneos. ¡Una casa en donde se ha planeado y cuidado cada detalle! Un ejemplo de ello, lo vemos en esta imagen: muebles de ratán en la sala y el comedor, y una exquisita y fina madera en las mesas y escalera. El diseño de las lámparas: ¡sensacional!