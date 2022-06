Cocinas pequeñas: ¡7 ideas para aprovechar el espacio al máximo!

Además del diseño para aprovechar al máximo cada centímetro de nuestra cocina, es importante incluir detalles originales que nos hagan sentir bien, que nos motiven a cocinar y preparar platillos con gusto y placer para compartirlos con nuestros seres queridos. ¿Qué tal algo así? una pared o letreritos con frases positivas, que inspiren a moverle a la olla ¡y a ponerle sazón a la sopa! All you need is love . Una propuesta de Concepto Taller de Arquitectura para Departamento DG.

Si quieres seguir viendo más ideas de cocinas, echa un vistazo aquí: ¡6 remodelaciones de cocinas que te abrirán el apetito!