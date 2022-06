Organización en el hogar: ¡7 ideas prácticas para que todo se vea en su lugar!

Independientemente de si se tiene espacio o no se cuenta con él, un librero o estantería empotrada en la pared es una opción para ordenar los objetos que tengamos en casa. Normalmente este tipo de libreros, se diseña a la medida para cubrir un espacio especifico, es por ello que se pueden alternar cajones y estantes a voluntad, y acorde a las necesidades de la habitación. Es importante tener en mente que no son muebles creados para ser cambiados de lugar, si no todo lo contrario: se acoplan a los ambientes como si fueran parte de la estructura vital de la casa. Un ejemplo de lo que mencionamos, ¡especialmente si nos encantan los libros!, lo vemos en esta imagen: un librero que cubre lo largo y ancho de las paredes de una habitación de Casa Lomas Altas diseñado exclusivamente por Lopez Duplán Arquitectos. ¡Una biblioteca particular!