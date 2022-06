Top 5: ¡fabulosas ideas de lo que puedes hacer en la azotea de tu casa!

Lo de hoy es tener lugares en el hogar de mera relajación, recuerda que incluso el ocio es un derecho humano; y es que no todo es trabajo, pendientes, rutina; aunque tampoco es opción caer en la relajación y olvidarnos de los deberes cotidianos.

A lo que queremos llegar con esto es que es primordial contar con áreas para aquellos momentos donde hay un tiempo libre. Pero como cuando se habla de todo no se profundiza en nada, hemos elegido tocar el tema del minibar, pero no cualquier diseño, sino uno de mucha altura, pues los deseos que están a continuación se ubican en la parte elevada del hogar. Así que si quieres ser amante de degustar bebidas instálate en tu sofá que comenzamos con las ideas, donde el poco espacio no es pretexto.

10 ideas sensacionales de minibares en la azotea

Texto: Xóchitl Díaz