10 ideas para remodelar tu recámara con poquito dinero

Para un cambio radical, nada mejor que construir tú mismo los muebles, ¿por qué no? No es nada difícil, sólo tienes que conseguir pallets en desuso pero en buenas condiciones, lijarlos y curarlos o protegerlos con sellador, de preferencia natural para no lastimar nuestro planeta. Hazte de herramientas sencillas como martillo, desarmadores, taladro y consigue tornillos, clavos y remaches. No olvides las llantas, si es que quieres que tus piezas sean móviles, como la base de la cama y las mesitas de noche.