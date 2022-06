10 ideas para sacarle provecho a una cocina pequeñita

Para sacarle el mayor provecho a un espacio diminuto debes visualizar todas las actividades posibles que tengas que realizar en diferentes momentos, y considerar todos los utensilios y mobiliarios necesarios. Suena fácil, pero cuando se trata de una cocina ¡la cosa se complica un poco!

No sólo debes visualizar el mobiliario sino que tienes que pensar cómo resolver la situación de los movimientos si no puedes distribuir la cocina en forma de U porque no cuentas con espacio suficiente, debes pensar dónde acomodar el horno, los utensilios, los frascos e ingredientes, dónde colocar los quemadores y la forma de la tarja para el lavado de trastes. Y por lo tanto, una lista de consejos e ideas para mejorar la funcionalidad y la apariencia de tu cocina te vendría muy bien, ¡acompáñanos!