Te damos más de 20 ideas para decorar tu sala

Según el diseño de tu casa, la sala ocupará un espacio grande o no tan grande. Estará junto al comedor, aparte o a desnivel. Cuando el lugar que ocupa la sala en tu casa no es particularmente grande, es importante seguir ciertas reglas que hagan que esta no se vea muy compactada y que, por el contrario, dé la apariencia de ser más amplia de lo que es.

En primer lugar, los espacios pequeños necesitan muebles menos aparatosos y de líneas y formas sencillas para que no ocupen tanto espacio visual. Los materiales y estampados lisos son también una buena opción para aligerar el aspecto óptico de la habitación, ya que las impresiones muy recargadas o coloridas cortan las líneas de un mueble liso.