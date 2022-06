¿Cómo unir dos estilos al irse a vivir juntos? – ¡6 tips geniales!

¡Habla ahora o calla para siempre! No tengas miedo de expresarle a tu pareja cuales son tus gustos en muebles; pídele que también describa lo que le interesa a él o a ella y cuales son las expectativas para su nueva casa; es entonces cuando deben encontrar un buen arreglo entre los dos y acordar el color, los materiales y el diseño de sus muebles.

Aunque es preferible que sus estilos no difieran mucho uno del otro, encontrar un punto de encuentro no es imposible. Pero si se habla claro de lo que les importa o, por el contrario, de lo que realmente no les gusta, encontrar una tercera opción para que los dos queden satisfechos resultará más fácil.

Así que no más a los comentarios despiadados en muebles y estilos de decoración y expresen en voz alta su entusiasmo por una pieza que no desean abandonar. ¡La honestidad siempre vale la pena!

Y pueden estar seguros de que su nido de amor, no va a ser exactamente como era de esperarse, todavía tendrá un tercer filtro con los parámetros de ambos.

No digas que amas estilo ultra moderno si tu estilo está más hacia un ambiente de muebles rústicos. Porque, no nos engañemos, el ojo se cansará, incluso antes de lo previsto con una decoración contraria a tus deseos. En su lugar, traten de mezclar elementos contemporáneos con elementos de época, con una fuerte identidad.

En el diseño de Opera Srl, el nido de amor en un ático con un ambiente íntimo y confidencial, se experimentan de inmediato las formas inusuales. El estilo rústico – marcado por las vigas del techo pintadas de blanco, los ladrillos para paredes irregulares y alfombras manchadas – mezclado con características modernas, como el mueble de la TV en un lustre blanco y la mesa de noche casi futurista.