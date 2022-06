¿Cómo lograr que tu casa se vea más luminosa? – ¡10 tips geniales!

Inaki Leite Design Ltd.

Inaki Leite Design Ltd.

Aunque te suene un poco arriesgado dada la posible perdida de intimidad, las paredes translucidas son fenomenales pues es como si no tuvieras barrera alguna, claro que sí implica una visibilidad bastante clara desde el exterior, así que puedes probar con habitaciones como la sala o comedor, justamente como lo hace la firma Your Architect London Ltd.

Si te funciona puedes aplicarla en tu recámara y si en algún momento te resulta una manera que invade, con un par de cortinas todo está arreglado, si esa es tu elección, prueba con tonos pasteles y textiles finos, verás lo bien que luce.