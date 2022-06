7 ideas para patios y jardines modernos

Barnes Walker Ltd

Barnes Walker Ltd

En la imagen de este hermoso espacio al aire libre, la loseta externa pueden ayudarte a crear las bases para la decoración. Puedes combinar las losetas del interior y el exterior de tu hogar, así tendrás una imagen que cree la conexión entre el espacio interior y el espacio exterior. Ten en cuenta que el azulejo se integrará perfectamente en el ambiente pero en general no ocupará mucho espacio. No dudes en ponerte en contacto con uno de nuestros expertos homify para saber sobre la técnica del azulejo al aire libre con áreas verdes. Este diseño es de Barnes Walker LTD.