¿Cómo decorar casas pequeñas y ahorrar espacio? – ¡6 ideas GRANDIOSAS!

Cada persona tiene habilidades diferentes. Existen aquellos que tienen más desarrollado el hemisferio izquierdo y analizan cada cosa, y prefieren el orden. También están quienes aman la creatividad, las combinaciones y las explosiones de color, pues han desarrollado más el hemisferio derecho. Pero sin importar qué lado de tu cerebro sea el sobresaliente, nunca tendremos el espacio suficiente en nuestro hogar para plasmar todas nuestras ideas. Y algunas veces las cosas se complican aún más, cuando los espacios son tan pequeñitos que parecieran estrechar nuestras ideas.

Pero no te preocupes, un espacio pequeño no significa que debamos tener una decoración escueta o amontonada, en realidad sólo significa que debemos tener más imaginación y creatividad al momento de decorar. Y si la imaginación no es lo tuyo te tenemos una buena noticia. Los expertos de homify, son excelentes en resolver problemas de decoración y nos demuestran que cualquier espacio puede ser un hogar.