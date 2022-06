¿En qué parte de tu casa cabe una oficina? – ¡6 ideas geniales!

La procrastinación es una palabra complicada que realizamos con mucha facilidad. No importa la edad ni la tarea, en realidad todos presentamos cierta resistencia a realizar nuestros trabajos, y la procrastinacion puede ser nuestro peor enemigo, transformando un trabajo de 2 horas en cuatro u ocho horas de largo y tedioso martirio, hasta que sabemos que tenemos justo el tiempo exacto para hacer nuestras obligaciones. Lo peor es que no existe una cura para este terrible mal que nos aqueja, pero si existe un paliativo que nos puede ayudar a evitarla, aunque sea un poco: una habitación aislada. Si tuviésemos en nuestro hogar una habitación libre de ruido y otras distracciones, muy probablemente pudiésemos terminar más rápido nuestras cosas y disfrutar de más tiempo libre. Si ya has logrado acondicionar una habitación expresamente para tu oficina, procura que tenga una decoración austera, con la que no puedas distraerte mucho tiempo, como esta de la imagen.