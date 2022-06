10 Espectaculares Bancos de Cocina, la Harán Lucir Increíble

Muchas veces las dimensiones de la casa no son tan amplias como quisiéramos o tal vez sí, lo que es un hecho es que en una cocina pequeña no hay espacios suficientes para tener muchos muebles y menos aún de grandes tamaños. Pero esto no implica que la cocina quede desprovista de mobiliario o, por el contrario, que lo que se encuentre ahí esté amontonado.

¿La solución ideal?, dejar que otro tipo de muebles o artículos de vital importancia ocupen los espacios y recurrir a bancos pequeños fáciles de adaptar en cualquier superficie, como estos diseñados por Holland and Green que además combinan la textura del metal con un asiento de piel.