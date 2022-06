¿Comprar una casa o construir una desde cero?: factores que debes saber

Una de la solución más interesante para aquellos que quieren construir, pero no preocuparse demasiado, es eligiendo casas prefabricadas. Las casas prefabricadas son estructuras construidas a partir de piezas, armadas a la perfección y hechas en grandes cantidades. A diferencia de la construcción tradicional – albañilería – las piezas utilizadas en casas prefabricadas están diseñadas para un ajuste rápido y perfecto, asegurando elemento de optimización como el tiempo de trabajo dedicado a la construcción.

Los expertos dicen que una casa prefabricada para dejar durante un máximo de 50% del valor de una casa en la misma película hecha en mampostería – y su construcción se lleva no más de 30 días, los resultados serán muy similares pero con menos dolor de cabeza con los materiales de trabajo y mano de obra. Por otro lado, la casa prefabricada ofrece menos libertad en el diseño arquitectónico, así como que se requiera una atención especial a los proveedores y el material utilizado, pero eso no significa que tu casa no sea hermosa. Puedes conseguir algunos diseños impresionantes, como este de Boutique Modern LTD, hasta con terraza incluida.