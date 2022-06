¿Cómo adaptar el jardín para los pequeños del hogar? – ¡6 divertidos tips!

Una casa colocada en medio de la frondosidad de un gran árbol es el sueño de todo pequeño y, porque no decirlo, un anhelo de adultos en el que por supuesto nos incluimos, y es que la idea de estar en las alturas, con la fascinante vista que esto implica, no nos desagrada ni un poco.

Quizá anteriormente una construcción como ésta se tornada complicada y hasta un tanto arriesgada no sólo en la elaboración sino en el uso, pero tranquilo, que con la gran variedad de materiales, técnicas y herramientas que ahora tenemos a nuestra alcance, todo será más sencillo y por supuesto el disfrute más placentero.

¿Unos consejos para la construcción? Por la seguridad es preferible que no se ubique muy alto y que cuente con una protección tipo barandal no menor a 75 centímetros, sobre todo en el camino guiado por la escalera que es el lugar donde pudieran ocurrir accidentes, más si no te toman las medidas adecuadas; y lo más importante para una construcción elevada del suelo, un árbol con la forma, tamaño y resistencia óptima, después de todo esto, no queda mas que disfrutar, y mira como diseños como este logrado por Abitalbero, seducen.