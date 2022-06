7 ideas para hacer tu recámara ¡más acogedora!

Idealmente, la ventana de una habitación debe tener un obturador opaco que se extienda durante la noche y se recoja por completo durante el día, detrás de una cortina más ligera y translúcida que permita el paso de la luz natural. El primero crea el ambiente ideal para el sueño y le da privacidad; la última permite un ambiente y una apariencia más clara.

Antes de elegir tus cortinas, toma en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, el color y la tela. Ellos serán decisivos en cuanto a la longevidad de sus persianas. La luz del sol decolora los colores con el tiempo y deteriora a los tejidos muy delicados más fácilmente. En las recámaras con mucha luz, no es una buena idea poner cortinas muy coloridas, a menos que quieras reemplazarlas con frecuencia, si no es así, optar por colores neutros que no permitan un desgaste tan notorio por la luz del sol son más versátiles en términos de decoración, como en este ejemplo de Casa Marques Interiores.

Si hace mucho frío, la colocación de cortinas de terciopelo o de tweed ayudan a bloquear la luz y mantienen el ambiente más caliente. Nota: entre la ventana y estas cortinas puedes poner una más fina y más delicada.

El color y la tela a elegir, es un gran tema. Uno de los trucos que los diseñadores de interiores más utilizan es suspender las cortinas unos centímetros sobre el tamaño real de la ventana en la habitación para que parezca más alto. Si te gusta un efecto romántico proporcionado por las cortinas que se extienden y cuelgan por el suelo, puedes añadir unos centímetros más al total al momento de elegir la tela. Para el ancho, tomar medidas y duplicar el valor. Por lo tanto, es posible darles más volumen, y por lo tanto dejarás pasar menos la luz.