6 tips para renovar la decoración de tu casa – ¡Con poco dinero!

Ahora se le llama DIY (Do it yourself), pero no es ni más ni menos que lo que hemos hecho toda la vida. Si eres un poco creativo y te animas a tocar el martillo y la pintura, puedes montar unos prácticos muebles hechos con tarimas de madera. Como unos armarios o percheros, como el de la foto. Esto es una alternativa sumamente económica, apenas ocupa lugar, y son de una madera muy liviana, por lo que no hay problema para colgarlo en la pared.