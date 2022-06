Escaleras: ¡9 diseños para casas modernas!

En la actualidad las casas van para arriba en vez de extenderse horizontalmente. El espacio reducido que hay en las ciudades obliga a estas a que se construyan en diferentes piso para mayor espacio. Por ello, el medio por el cual nos transportamos hacia un piso y otro está tomando un papel importante para la decoración del hogar.

Aunque las escaleras nos lleven solo a otros pisos, no debemos olvidarnos de ellas. Se trata de escoger el mejor diseño y no por vanidad sino por necesidad. ¿A qué nos referimos? Como te mencionábamos, cada vez hay menos espacio en los hogares y el diseño de las escaleras pasa a ser un elemento importante, porque no solo decorar sino que nos ayuda a aprovechar el espacio y tener más espacio visualmente.

En este libro de ideas te daremos consejos e ideas de escaleras para decorar tu casa y aprovechar el poco espacio que hay. Pero, si ya tienes establecida algún tipo o estilo de escaleras, no te alarmes también hay para ti. No te limites a tener esas escaleras sin estilo y que son aburridas, y además, que no combinan nada con tu hogar.

Sigue leyendo y encuentra tu escalera ideal.