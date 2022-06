10 hornos para pizza que te inspirarán a tener el tuyo ya

¿A quien no le gusta la pizza? Es de los alimentos favoritos en todo el mundo ¿y lo mejor? ¡es muy fácil de hacer! Así es, no es nada complicado, como pudiera creerse, solo se necesita mezclar harina, agua, sal y levadura, previamente activada. Luego, colocar los ingredientes que uno quiera o el sabor favorito, como atún, carne, o solo vegetales. Muy importante, no olvidar el queso, desde mozzarela ¡hasta parmesano! ¡Ah! y claro para preparar una pizza ¡se necesita un buen horno!

En esta ocasión, en homify te presentaremos una colección de diferentes tipos de hornos y asadores en los que creemos puede hornearse una pizza deliciosa en casa, pero no en interior, sino en exterior. Hornos y asadores para ponerlos al aire libre, algunos son movibles, otros, fijos. Todos ellos, tienen la característica de que en su interior se producirán las mejores pizzas que podemos preparar en nuestro hogar y disfrutar en compañía de nuestros seres queridos. ¿Listo? ¡Pónte el mandil y el gorro de chef que vamos a empezar!