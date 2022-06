15 ideas geniales para organizar al máximo una cocina pequeña

Si no tienes espacio para colocar una isla en tu cocina, pero te hace falta encontrar una mesa auxiliar, para eso está una mesita con ruedas que puedas movilizar al sitio que la necesites y hasta llevarla con los alimentos preparados para el comedor. La puedes colocar cuando no se use, en algún espacio que tengas disponible, un buen auxiliar para facilitarte tu función en la cocina.