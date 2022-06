Construir o comprar casa ¿qué es mejor?

Esto tiene muchas ventajas, pero una central: ¡será la casa de tus sueños! Con los espacios que quieras, el estilo, los materiales, los colores, las alturas, las formas, con todo lo que siempre has querido, y puedes proyectarla en etapas para que la espera no sea demasiado larga ni el desembolso demasiado grande. ¿Cómo lograr esto? No es ningún secreto: la mejor recomendación es contratar a profesionales. Y, por supuesto, antes de dar algún paso, responde las siguientes preguntas: