8 ideas para aprovechar cada rincón ¡al máximo!

¿Quién no sueña con tener un poco más de espacio en casa? Aunque los metros cuadrados no sean un verdadero problema, el hecho es que a todos nosotros nos gustaría tener un pequeño rincón en el cual reservar una zona para un cuarto de visitas, o tal vez un área para la relajación, o el estudio. ¡Con un desván esto es posible! No es necesario contar con grandes alturas: con las estructuras autoportantes de madera o de hierro se pueden hacer espacios funcionales a partir de 3 metros. Y también, si el espacio fuera muy pequeño, podemos también utilizar las escaleras, para una biblioteca o un mueble que nos ayude a organizar mejor nuestras cosas.

Vamos a descubrir 6 estilos vanguardistas de desván para realizar la casa de nuestros sueños.