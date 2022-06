Jardines pequeños que adornarán la entrada de tu casa

Una casa de estilo contemporáneo no puede estar acompañada de un jardín que no le siga en estilo. Por ello, la fachada de esta casa se diseñó bajo un estilo moderno, adaptando un jardín que siguiera perfectamente el concepto. ¡El diseño de este jardín no pudo ser más acertada! Una fachada con un impresionante revestimiento de piedra, cubierta en la parte inferior con el verdor de las plantas. Luego,un piso de madera con luces integradas. Para terminar, un área verde cubierta de fresco césped, con unas placas horizontales de mármol que marcan el camino para dar la bienvenida a casa. Un genial y contemporáneo diseño para Casa EV realizado por ZE | Arquitectura.