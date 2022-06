8 tips para renovar las puertas de tu casa en un dos por tres

Si tus puertas están en perfecto estado pero estás aburrido de ellas, ¡dales un nuevo look!

Pintarlas es la opción más sencilla tanto si lo haces tú como si lo hace un profesional. Puedes hacerlo sin desmontarlas pero es más engorroso y el proceso puede alargarse unos días más. Te recomendamos estos pasos:

a.- Desmóntala: es la opción más cómoda para poder trabajar. Además, podrás acceder a todos los rincones y ángulos sin problemas.

b.- Sigue los pasos de la reparación:

c.- Escoge un acabado final: una vez que la puerta esté como nueva, aplícale la pintura o barniz, según el acabado que desees. Elígelos al agua, no son tóxicos y no desprenden olor.