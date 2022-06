Asadores modernos y fabulosos – ¿Cuál es tu favorito?

¿Te encanta cocinar? ¿Ponerle tu sazón, no solo a la carne, sino a todo tipo de platillos? Entonces, tal vez, la opción indicada para ti no es un asador, no un asador normal, no un asador moderno, ni tampoco tradicional, sino ¡una cocina comleta! ¿Qué tal? ¿A poco no es una idea fantástica? Es que para que limitarse a solo un tipo de platillos con aroma a brasas, también se pueden preparar pastas, ensaladas y todo tipo de platillos gourmet. ¡Espectacular!

