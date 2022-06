6 truquitos para optimizar el espacio en una cocina pequeña

Cuando los metros cuadrados faltan, lo mejor es tener todo bien organizado y sólo lo necesario. En una cocina pequeña no caben muchos adornos, sino objetos que se necesitan para la vida diaria. Procura que estos, no sean grandes, sino que se adapten también al tamaño de la cocina, a fin de que esta no se vea desproporcionada. Un claro ejemplo de lo que te comentamos, lo observamos en esta cocinita: el refrigeradot y el microondas, son estilizados a fin de que no rompan con el formato reducido de la estancia. Los colores son claros a fin de no saturar el ambiente, y solo se agregaron algunas notas de color para hacerla ¡vibrante!