7 garajes sensacionales – ¿Cuál es el mejor para tu casa?

Si tienes la fortuna de contar con un terreno lo suficientemente amplio para diseñar un garaje para varios autos y separado de la casa, tal vez esta sea una opción para ti. Es un garaje tipo porche, no tiene puertas. La estructura es de madera, al igual que la cubierta que protege al vehículo. Un diseño que no pasa de moda y es fácil de construir; además, siempre se ve bien. Checa el detalle del piso de piedra, no solo se ve bien, es resistente, una característica muy importante que hay que tomar en cuenta al momento de diseñar tu garaje.