7 diseños de escaleras: ¡ventajas y desventajas!

Las alfombras son un elemento decorativo que permite muchas opciones al colocarlas en el interior de nuestra casa, pues con ellas, se pueden crear ambientes completamente diferentes gracias a sus texturas, colores y diseños. La alfombra en la escalera, no es la excepción.

Ventaja: puede convertirse en el punto focal de tu casa con una alfombra que la haga lucir espectacular, además no solo ofrece estética, sino que evita, en cierta manera, accidentes desagradables, especialmente si hay niños en casa o viven personas mayores. Otra ventaja es, que la limpieza se puede realizar fácilmente con una aspiradora.

Desventaja: si el diseño no es el adecuado, puede verse pasada de moda. Si no la limpias periódicamente, puede coger bichos, manchas. y polvo. Este último no es el mejor amigo de las personas alérgicas, sobre todo los niños y las personas mayores.