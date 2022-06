7 fachadas de edificios ¡sorprendentes!

Las luces y las sombras son parte del diseño de un edificio ¡ Sí! No estamos hablando poéticamente. Es la realidad de un proyecto. Saber cuando se está diseñando ¿Cuál es la fachada con mayor incidencia del sol? No es solamente una consulta como parte de la protección que se le dará a esa fachada, sino también pensando que tipo de parasol o elementos se colocaran para hacerla mas amigable ahorrando energía, también y no en menor grado se piensa en que efecto tendrá esos elementos que colocaremos en la fachada para lograr una fachada espectacular donde las luces y las sombras sean parte del diseño una vez construido.

Esta edificio Torre Acuario , también proyecto de la oficina Sordo Madaleno Arquitectos donde la saga familiar de arquitectos, hijo y nieto del fundador Juan Sordo Madaleno han continuado la tradición en la excelencia de edificios que dan esa imagen actual en el diseño y proyectos de México para el mundo con luces y sombras incluidos en sus fachadas.