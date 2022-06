¡Todo lo que DEBES saber sobre una mudanza!

Preparativos para una mudanza. Hay en la vida de cada familia un momento decisivo en que hay que definir:¿Qué hacemos nos mudamos o no? En esta situación si la decisión es mudarse encontrarán que esto no es nada fácil, los inconvenientes de una mudanza se van presentando en cada paso que damos si no nos planificamos con tiempo y hacemos cada semana previa a la mudanza una serie de actividades que determine si la mudanza va ha ser un tormento o si será una actividad llevadera, con las complicaciones normales pero sin el estrés que produciría si no esta planificada.

Los comentarios de las personas que ya han pasado por esa experiencia siempre son desalentadores pero nosotros en este libro de ideas les haremos unas recomendaciones que aunque una mudanza no sea siempre grata, conociendo estas 7 recomendaciones se les hará más fácil llevarla a cabo con exito.