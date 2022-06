Recámaras masculinas: ¡7 tips de decoración sensacionales!

Rosangela C Brandão Interiores

Rosangela C Brandão Interiores

Y esto en la recámara de un hombre no puede faltar, ya es cuestión de gustos si el entretenimiento será representados por juegos de destreza, libros y revistas, o, como es sumamente habitual, mediante la tecnología.

Si no nos crees pregúntale a algún hombre si le molestaría que su cuarto tuviera alguna consola de video juego o un buen equipo para escuchar música o ver películas, estamos casi seguros que ideas así no le parecerían desagradables. Además elementos de entretenimiento le dan mucha personalidad a la habitación, sólo mira el diseño que logra la franquicia Rosangela C Brandão Interiores.