6 consejos para tener una sala en el jardín ¡espectacular!

Los muebles que escogerán acuérdense de que sean cómodos y sobre todo resistentes al exterior. Aunque van a tener un techo, pero posiblemente pocas paredes, los muebles sobre todo los tapizados con textiles no deben estar sin protección para que la humedad no los pueda enmohecer y pierdan su dinero. Hay zonas de México que el clima aunque llueva ocasionalmente es muy seco, allí no será mayor problema pero en otros con el clima muy tropical, la humedad se siente y eso hará que los muebles se resientan.

Fijando un material que soporte el clima se sentirán confiados de usarlo en su sala de estar en el jardín. Además en esa sala si los muchachos se reúnen es preferible que estén los muebles de tela protegidos con tratamientos anti manchas.