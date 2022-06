12 repisas de cocina que le tienes que mostrar a tu carpintero ya

La combinación de materiales como el granito, el concreto, la madera y el metal, hacen que tu mobiliario tenga un look industrial muy versátil y moderno. Observa estas repisas realizadas con estructura metálica y revestidas con paneles de madera. Los marcos negros realzan el diseño modular y lo integran al patrón de rombos de la cerámica. Sin embargo, no sólo los materiales le dan el look industrial; también la manera en la que se instalaron. Colgarlas del techo le añade un atractivo extra a esta pieza modular.