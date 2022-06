10 planos de casas que debes ver antes de diseñar tu hogar

El lujo de los detalles del plano de una casa como ésta nos da una imagen tan realista que parece sacada de un artículo de revista. La recámara principal está tan bien elaborada que una vez construida, los dueños decidieron no salir de allí porque tiene de todo: un amplio vestidor y un baño con dos lavamanos. Las otras dos habitaciones también cuentan con todas las comodidades, por lo que si una es de visita, correrán el riesgo de no querer regresar a sus casas. El mueble modular de la sala da privacidad a este espacio pero se conjuga con el comedor. La cocina ostenta no sólo una isla sino un desayunador acoplado a ésta, para las comidas informales del día.

Si te fijas bien, estos planos de casas nos permiten distinguir incluso las texturas de los tapetes, de los revestimientos y de los muebles. Definitivamente es el plano de una casa hecho por un profesional.