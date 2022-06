¡6 ideas fantásticas para organizar los zapatos!

Los zapatos son un elemento por el cual las mujeres tenemos una particular fascinación, tenemos en todos los estilos, colores, alturas y siempre nos parece que no tenemos los suficientes aunque ya no nos quepan en ningún lado, convirtiéndose en una gran complicación. Ya sea porque en nuestras habitaciones las zonas de almacenaje no tienen gran espacio o simplemente carecemos de ellas, nuestros adorados compañeros que caminan a cada paso con nosotros sufren las consecuencias, incluso pueden deteriorarse por estar amontonados unos encima de otros.

Los zapatos merecen un lugar en el cual lucir fabulosos, limpios y ordenados, además de que al mantenerse en este estado, podremos ver cuántos y cuales tenemos para cambiarlos día a día.

En este libro tenemos 6 estupendas ideas para hacer que nuestros zapatos tengan su lugar especial dentro de la casa.

¿Los vemos?