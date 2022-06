Diseña un vestidor en tu recámara ¡en 6 pasos!

La iluminación se debe diseñar de forma que en el vestidor se pueda encontrar todo lo guardado, no solamente lo colgado sino que ilumine los cajones y los entrepaños donde están todos los accesorios. La iluminación no debe estar ubicada de forma tal que la persona que va a buscar sus pertenencias proyecte su sombra sobre lo que esta buscando así que las luces no deben estar a la espalda de quien circula por el vestidor sino ubicadas de tal forma que iluminen sobre el área de repisas y ropa colgada; de ser posible un tipo de foco que no genere calor para que este espacio no sea un sitio desagradable para esta,r puede tener una extensión del aire acondicionado en zonas donde este sea una necesidad por el clima, o disponerse de algún ventilador que refresque el ambiente confortablemente en los casos donde esta habktacion no posea ventanas directamente sobre alguna fachada o patio interior.