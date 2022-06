9 poderosas razones para NO acumular cosas inútiles en tu hogar

Y finalmente, una excelente razón para botar todas esas cosas inútiles es que de esta forma podrás presumir las cosas lindas que tienes y hacer uso de las cosas realmente útiles. Tal vez tienes una colcha eléctrica perfecta para el invierno, pero no la has usado porque no quieres tirar tu cobija de cuando eras adolescente. O las lindas lámparas colgantes que compraste hace meses siguen en la caja porque no te has dado el tiempo para desinstalar las viejas pantallas del siglo pasado, que más que iluminar, oscurecen. ¡Date la oportunidad! Pueden surgir escenarios sorprendentes. Dale nueva vida a tus espacios y una segunda oportunidad a las cosas que ya no utilizas, pero con alguien más. Recuerda que lo que para nosotros puede ser inservible, para alguien más puede ser un nuevo utensilio.

