5 jardines con el más elegante protagonista: el árbol

El no contar con suficiente espacio en el patio o en el jardín, no significa que sea un impedimento para poder tener árboles, aún cuando el piso de nuestro patio no cuente con tierra o césped. La solución más práctica es tener árboles pequeños en macetas. En este bonito patio de reducidas dimensiones, fue diseñado por el arquitecto Abraham Cota Paredes dentro del proyecto de una casa en Guadalajara, Jalisco. La integración de un espejo de agua, junto con las plantas y los dos pequeños árboles en los extremos opuestos, hacen de este espacio uno de los más favorecidos por los habitantes de esta maravillosa casa.