12 ideas fantásticas para tu jardín que nunca imaginaste

Si ya llevas algunos años haciendo venta de garaje y no has podido vender esa banca de madera que te heredo tu mamá o tu abuela, no la deshagas. Pese a que parece ser la única alternativa para decirle adiós, pues la tiras o regalas como leña, no es así, puedes instarla en tu jardín y disfrutar de un cómodo asiento; es más, ni siquiera necesitará mucho retoques, la esencia desenfadada de los exteriores permite un look poco refinado.